राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल का नाम अब अंग्रेजी में भी 'वेस्ट बंगाल' के बजाय 'पश्चिम बंग' करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न में मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक के बाद इसकी घोषणा की।

संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में नौ दिसंबर को विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और फिर संसद की प्रक्रिया पूरी होगी।

बंगाल का नाम अंग्रेजी में भी 'पश्चिम बंग' होगा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी में भी राज्य का नाम 'पश्चिम बंग' ही लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं, बल्कि 1947 में बंगाल के विभाजन और पश्चिम बंगाल के गठन से जुड़े इतिहास का विषय है।

उनके अनुसार, राज्य के नाम में यह बदलाव काफी पहले हो जाना चाहिए था। बता दें कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ माह पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने घोषणा की थी कि बांग्ला, हिंदी व अंग्रेजी, हर भाषा में पश्चिम बंगाल का एक ही नाम 'पश्चिम बंग' होगा।