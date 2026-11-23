डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने को लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया कि अब से अंग्रेजी में भी राज्य का नाम वेस्ट बंगाल की जगह पश्चिम बंगा ही होगा।

9 तारीख को विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। उन्होंने आगे की प्रक्रिया साझा करते हुए कहा, 'हम आगामी 9 तारीख को राज्य विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं।'