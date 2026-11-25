राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में जमीन के इस्तेमाल का तरीका बदलने की प्रक्रिया आसान बनाने की तैयारी है। प्रस्तावित संशोधन के तहत कृषि भूमि पर घर बनाने, उद्योग लगाने या जमीन की श्रेणी बदलने के लिए पहले से सरकारी अनुमति लेने की बाध्यता खत्म हो सकती है।

इसके बजाय जमीन का उपयोग बदलने के बाद तय समयसीमा में संबंधित भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी (बीएलआरओ) को सूचना देनी होगी। इस संबंध में 1955 के पश्चिम बंगाल भूमि सुधार कानून में संशोधन के लिए विधेयक विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है। शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होना प्रस्तावित है। 60 दिनों के भीतर देनी होगी सूचना प्रस्ताव के अनुसार, प्रस्तावित नियम में जमीन का उपयोग बदलने के 60 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित बीएलआरओ के पास तय प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के आधार पर सरकारी भूमि रिकॉर्ड में जमीन की श्रेणी और उपयोग संबंधी जानकारी संशोधित की जाएगी। आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव करने का प्रस्ताव है। तय समय में सूचना नहीं देने पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।