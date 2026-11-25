निवेश नीति 2026 से एमएसएमई को मिलेगा विकास का नया अवसर

जागरण संवाददाता, कोलकाता। लघु उद्योग भारती, पश्चिम बंगाल (दक्षिण संभाग) की ओर से पश्चिम बंगाल निवेश नीति 2026 एवं सिडबी-एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम पर विशेष उद्योग संवाद का आयोजन किया गया।

इसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्यमियों ने हिस्सा लेकर औद्योगिक विकास तथा एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग की प्रधान सचिव वंदना यादव (आइएएस) तथा विशिष्ट अतिथि एमएसएमई एवं वस्त्र विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार अग्रवाल (आइएएस) उपस्थित रहे। सिडबी के महाप्रबंधक आशीष टोपदार भी शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान वंदना यादव ने कहा कि नई निवेश नीति का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्योगों का विस्तार और निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के साथ एमएसएमई एवं पारंपरिक उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।