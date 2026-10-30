बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को राहत, 30 नवंबर तक जमा करा सकेंगे स्वास्थ्य साथी और आयुष्मान कार्ड

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य साथी तथा आयुष्मान भारत कार्ड लौटाने के लिए राज्य सरकार ने एक महीने की अतिरिक्त मोहलत दी है। अब वे 30 नवंबर तक इन कार्डों को जमा कर सकेंगे।पहले इसके लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी।

राज्य सरकार ने शुक्रवार को नया दिशानिर्देश जारी कर समयसीमा बढ़ाने की जानकारी दी। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कार्ड जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

केवल पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना का मिलेगा लाभ उल्लेखनीय है कि राज्य सचिवालय नवान्न ने नौ अक्टूबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य केवल पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना (डब्ल्यूबीएचएस) के तहत ही चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

सरकार के संज्ञान में आया था कि डब्ल्यूबीएचएस के दायरे में आने के बावजूद कुछ सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने अपने तथा परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य साथी और आयुष्मान भारत कार्ड बनवा रखे हैं।