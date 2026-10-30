कोलकाता में साउथ सिटी काम्प्लेक्स की 28वीं मंजिल पर लगी आग, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, कोलकाता। दक्षिण कोलकाता स्थित साउथ सिटी काम्प्लेक्स में शुक्रवार सुबह आग लगने से अफरातफरी मच गई। परिसर के तीसरे टावर की 28वीं मंजिल स्थित एक फ्लैट में अचानक आग लग गई।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल विभाग को सुबह करीब आठ बजे आग लगने की सूचना मिली थी। घटना के बाद आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों के बीच दहशत फैल गई।

स्थानीय निवासियों ने की आग बुझाने की कोशिश सूत्रों के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही आवासीय परिसर के सुरक्षाकर्मी और कुछ स्थानीय निवासी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। इसके बाद दमकलकर्मियों ने मोर्चा संभाला। आग की गंभीरता को देखते हुए इमारत में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल सूत्रों के अनुसार, इमारत के भीतर कोई व्यक्ति फंसा नहीं था और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।