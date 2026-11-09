बंगाल: 'दीवाली के पटाखों से ठीक होती हैं कई बीमारियां', काली पूजा पर बीजेपी विधायक पापिया अधिकारी का दावा

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में काली पूजा और दिवाली उत्सव के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर जारी सियासी चर्चा के बीच एक नया बयान सामने आया है।

टॉलीगंज से भाजपा विधायक पापीया अधिकारी (Papia Adhikari) ने दावा किया है कि पटाखे फोड़ने से कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया में तेजी से चर्चा का विषय बन रहा है।

काली पूजा के दौरान किया दावा

टॉलीगंज से बीजेपी विधायक पापिया अधिकारी ने दावा किया है कि पटाखे फोड़ने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। टॉलीगंज विधायक अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक काली पूजा का उद्घाटन करने के बाद लोगों से ये बातें कहीं।

माइक पर बोलने के दौरान फूटा पटाखा काली पूजा करने के बाद उन्होंने माइक लेकर बोलना शुरू ही किया था कि उनके सामने एक पटाखा तेज आवाज में फूटा। इस पर उन्होंने कहा कि पटाखे फोड़ने से बीमारी सही हो जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बयान को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सीएम ने कहा है कि हम पटाखे फोड़ेंगे।

उन्होंने लोगों से पूछा काली पूजा पटाखों के बिना कैसे पूरी हो सकती है? इसलिए हम जरूर पटाखे जलाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने नियम नहीं तोड़ने की अपील करते हुए कहा कि हमें पुलिस की गाइडलाइंस का पालन भी जरूर करना चाहिए।

नियम पालन करना जरूरी इससे पहले, एमहर्स्ट स्ट्रीट और खलीशानी सहित कई काली पूजा पंडालों के उद्घाटन के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा था कि त्योहार के समय पटाखे फोड़े जाएंगे। उन्होंने सभी से यह पक्का करने का आग्रह किया कि पर्यावरण के अनुकूल या 'ग्रीन' पटाखों का ही इस्तेमाल हो। इस दौरान शोर प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन जरूर हो।