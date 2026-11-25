जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता में आखिरकार मौसम ने करवट ले ली है और शहरवासियों को गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है। एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे पारा 20 डिग्री से नीचे लुढ़ककर 19 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अगहन महीने की शुरुआत में आई इस गिरावट ने पूरे शहर के मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया है।

चक्रवात के बाद बदला मौसम का मिजाज पिछले तीन हफ्तों में आए तीन चक्रवातों और खासकर 'आकवान' के असर के कारण राज्य में ठंड का आगमन रुका हुआ था। अब चक्रवात का प्रभाव पूरी तरह खत्म होते ही हवा में नमी कम हो गई है और उत्तर-पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाओं ने जोर पकड़ लिया है।

इस सप्ताह बढ़ेगी सर्दी अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताहांत तक सर्दी का असर और बढ़ेगा। इस हफ्ते के अंत तक कोलकाता का पारा 17 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि पश्चिमी जिलों में तापमान 15 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। फिलहाल अगले सात दिनों तक बारिश की कोई आशंका नहीं है और नवंबर के अंत में अंडमान सागर में बनने वाले संभावित चक्रवाती घेरे का भी बंगाल पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।