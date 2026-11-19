डिजिटल डेस्क, कोलकाता। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज में बीजेपी समर्थकों के एक समूह ने उनकी कार और काफिले पर पत्थर और अंडे फेंके। उन्होंने राज्य पुलिस पर आरोप लगाया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही।

एक्स पर उन्होंने कई पोस्ट किए, जिसमें सांसद ने दावा किया कि उन पर हमला करने के लिए गोबरा ग्राम पंचायत इलाके में 80-90 बीजेपी समर्थक इकट्ठा हुए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को इस जमावड़े के बारे में पहले से जानकारी थी।

'मेरी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी' महुआ ने बंगाल पुलिस, बंगाल के डीजी और कृष्णानगर पुलिस डिस्ट्रिक्ट को टैग करते हुए पोस्ट में लिखा, "ध्यान दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के तहत मेरी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। कालीगंज के गोबरा जीपी (जीपी) में 80-90 बीजेपी गुंडे मुझ पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सारी जानकारी आपके पास है।"

उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया कि वे बीजेपी समर्थकों के साथ मिली हुई है और अदालत के सुरक्षा इंतजामों के आदेश के बावजूद, उसने बीजेपी समर्थकों को उन पर हमला करने दिया। 'अब बहुत हो गया, मुझसे निपटना होगा' टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, "सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता, सीजेआई सूर्यकांत, कलकत्ता हाई कोर्ट के सीजेआई, इसे कहते हैं अदालत की अवमानना। जब पश्चिम बंगाल पुलिस, जिसे मेरी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, वह बीजेपी के साथ मिलकर मुझ पर फिर से शारीरिक हमला करवाती है। तुषार मेहता, अगर आप अदालत में खड़े होकर इसे सही ठहराने की हिम्मत करते हैं तो आपको मुझसे निपटना होगा। अब बहुत हो गया।"

एक अन्य पोस्ट में मोइत्रा ने आरोप लगाया कि स्थिति के बारे में पहले से जानकारी दिए जाने के बावजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उनके कार्यक्रम में बाधा डालने की छूट दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "पुलिस को सारी जानकारी देने के बावजूद उन्होंने बीजेपी की इस भीड़ को वहां आने, कार्यक्रम में बाधा डालने और मेरे काफिले पर हमला करने दिया, जबकि मेरे काफिले को पुलिस सुरक्षा मिली हुई है।"