न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास गोली से भरा बैग बरामद, 137 कारतूस मिलने से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। ट्रैफिक पुलिस आउटपोस्ट के पीछे गोली से भरा बैग रखा था। मंगलवार सुबह न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से सटे इंडियन ऑयल अंडरपास के पास एक संदिग्ध बैग से 137 कारतूस और एक खाली मैगजीन मिलने से सनसनी फैल गई।

गोली से भरा बैग पुलिस चौकी के पीछे छिपाने वाले की तलाश में एनजेपी थाना की पुलिस इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को गोलियों ने भरा बैग मिला स्थानीय निवासी निताई शील की नजर सबसे पहले बैग पर पड़ी। बैग में झांकते ही गोली दिखी, तब उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बैग की तलाशी लेने पर पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए। उसके भीतर भारी मात्रा में कारतूस रखे हुए थे।

पुलिस के अनुसार, झोले से कुल 137 कारतूस बरामद हुआ, जिसमें 9 mm के 40 और SLR के 97 कारतूस हैं। इनमें 9 mm के 10 और SLR के 14 कारतूस इस्तेमाल किए जा चुके हैं। झोले से एक खाली मैगजीन भी मिली है।