अभिषेक बनर्जी के PA को सता रहा फर्जी एनकाउंटर का डर, हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा है। यह आशंका जताते हुए उनकी पत्नी सुष्मिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की तत्काल सुनवाई की अपील खारिज करते हुए इसे नियमित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। सुष्मिता की याचिका पर मंगलवार को ही न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी की अदालत में सुनवाई होनी है।

एनकाउंटर में मारे जाने का डर सुमित की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति को फंसाने के लिए नकदी बरामदगी का मामला गढ़ा गया है। पुलिस इस रकम से सुमित का संबंध जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि बरामद नकदी से उनका कोई लेना-देना नहीं है।