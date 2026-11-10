'मां को करियर और बच्चे में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं', कर्नाटक हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की परवरिश कर रही मां को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह बच्चे की कस्टडी और अपने करियर में से किसी एक को चुने।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि शादी, मातृत्व और बच्चों की परवरिश का असर किसी महिला के करियर पर नहीं पड़ना चाहिए और न ही इसके कारण उसे किसी एक जगह पर बंधे रहने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

'मां को करियर और बच्चे में किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं' जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने कहा, 'शादी और मातृत्व का मतलब यह नहीं है कि महिला को किसी एक ही जगह पर सीमित रहना पड़े। संविधान में मिली समानता और पेशेवर आजादी के अधिकार ऐसी किसी भी शर्त का समर्थन नहीं करते।'

कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह फैसला एक नेत्र रोग विशेषज्ञ (ऑप्थल्मोलॉजिस्ट) से जुड़े मामले में सुनाया। कोर्ट ने महिला को अपने बच्चे के साथ यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति दे दी है। महिला के पति मुंबई में रहते हैं और ये एक-दूसरे अलग रह रहे हैं।

हाई कोर्ट का यह फैसला 29 अक्टूबर को महिला के पति की अपील पर आया है। हाई कोर्ट आने से पहले ये मामला बेंगलुरु की एक फैमिली कोर्ट में गया था, जहां अदालत ने पति को आदेश दिया था कि वह अपने नाबालिग बेटे का असली पासपोर्ट पत्नी को सौंप दे और उसे यूके जाने के लिए वीजा लेने की सहमति दे।