जागरण संवाददाता, कोलकाता। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के कामकाज में तेजी लाने और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए विकास भवन में बाहरी लोगों की अनियंत्रित आवाजाही पर रोक लगाने का अहम फैसला लिया गया है। विभाग की प्रशासनिक शाखा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, बिना उचित अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति सीधे कर्मचारियों की मेज तक नहीं पहुंच सकेगा।

प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मियों को विशेष निगरानी रखने और प्रमुख स्थानों पर 'नो एडमिशन विदाउट परमिशन'(बिना अनुमति प्रवेश नहीं) के नोटिस लगाने का आदेश दिया गया है। किसी भी आवेदक या शिक्षक को अपने आवेदन की स्थिति जानने या शिकायत दर्ज कराने के लिए सीधे संबंधित अधिकारी के कक्ष में संपर्क करना होगा, जहां अधिकारी सहायक से जानकारी लेकर उनकी सहायता करेंगे।

सरकारी फाइलों की गोपनीयता पर विशेष जोर विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और सरकारी फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फाइल नंबर या कार्य की प्रगति से जुड़ी कोई भी जानकारी अनधिकृत रूप से साझा न करने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।