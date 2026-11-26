जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मातृमा विभाग में मरीजों को परोसे गए भोजन में बिच्छू मिलने से हड़कंप मच गया। भोजन में बिच्छू मिलने की शिकायत सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें अस्पताल के उप अधीक्षक और सहायक अधीक्षक शामिल हैं। कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसे स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा। भात में मिला बिच्छू, मरीजों में दहशत जानकारी के अनुसार, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मातृमा विभाग में दोपहर का भोजन एक निजी संस्था की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। इसी क्रम में मरीजों को भोजन परोसा गया। इसी दौरान कुछ मरीजों ने भात में बिच्छू देखा। इसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस सूचना मिलने पर चिकित्सक और अस्पताल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही भोजन की आपूर्ति करने वाली संस्था के प्रतिनिधियों को भी तलब किया गया। घटना के लिए जिम्मेदार माने जा रहे तीन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देने के साथ निलंबित किया गया है।