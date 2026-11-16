बंगाल: ऋतब्रत खेमे की लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक X अकाउंट सस्पेंड, ममता गुट पर साजिश का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विभाजन के बाद ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी खेमे के बीच जारी राजनीतिक टकराव अब इंटरनेट मीडिया तक पहुंच गया है। सोमवार सुबह ऋतब्रत खेमे की लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया।

अकाउंट खोलने पर 'अकाउंट सस्पेंडेड' का संदेश दिखाई दे रहा है। इसके बाद ऋतब्रत खेमे ने इसके पीछे कालीघाट स्थित ममता खेमे का हाथ होने का आरोप लगाया है। हालांकि, ममता समर्थक खेमे ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है।

अकाउंट किस वजह से सस्पेंड हुआ है, इसकी आधिकारिक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। एक्स की ओर से प्रदर्शित संदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट को सस्पेंड किया जाता है। दूसरी ओर, लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ऋजु दत्ता ने आरोप लगाया कि पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद का फायदा उठाकर कालीघाट खेमा उनके अकाउंट को रिपोर्ट कर सस्पेंड कराने में शामिल है। उन्होंने कहा कि अकाउंट को दोबारा बहाल कराने के लिए जरूरी जानकारियों के साथ प्रयास किया जा रहा है।

नाम और चुनाव चिह्न पर विवाद बरकरार दरअसल, तृणमूल कांग्रेस में विभाजन के बाद दोनों खेमों के बीच पार्टी के नाम और दो फूल वाले चुनाव चिह्न पर अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है। मामला फिलहाल चुनाव आयोग के विचाराधीन है। आयोग ने 17 सितंबर को अंतरिम निर्देश जारी कर पार्टी के नाम 'अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' और चुनाव चिह्न दो फूल को फिलहाल फ्रीज कर दिया था।

इसके बाद दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान आयोग ने दोनों खेमों को अलग-अलग अंतरिम नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए थे। ममता बनर्जी के खेमे को 'ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'पैर से फुटबाल खेलता खिलाड़ी' चुनाव चिह्न मिला था। वहीं, ऋतब्रत खेमे को 'लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था।

दोनों खेमों में आरोप-प्रत्यारोप विभाजन के बाद दोनों गुटों ने इंटरनेट मीडिया पर भी अलग-अलग पहचान बनाई थी। तृणमूल का पुराना एक्स अकाउंट ममता खेमे के पास है, जबकि ऋतब्रत खेमे ने अलग यूजरनेम से अपना अकाउंट शुरू किया था। अब इसके सस्पेंड होने पर दोनों खेमों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है।