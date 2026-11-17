संवाद सूत्र, पुरुलिया। पुरुलिया जिले के काशीपुर थाना क्षेत्र में यात्रा (बंगला नाटक) देखने गई 17 वर्षीय आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह युवकों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, किशोरी बीती रात काशीपुर थाना क्षेत्र के माजरामुड़ा गांव में आयोजित यात्रा कार्यक्रम देखने गई थी। आरोप है कि वहां किशोरी का एक पूर्व परिचित युवक अपने पांच अन्य साथियों के साथ पहुंचा। इसके बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर छहों युवकों ने कथित तौर पर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।