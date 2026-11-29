राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न पर अधिकार को लेकर ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुट के बीच जारी विवाद अब पुलिस और अभिषेक बनर्जी के टकराव तक पहुंच गया है। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को दिल्ली में प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि ऋतब्रत गुट के लिए पूर्व बर्धमान के कालना थाने में फर्जी हलफनामे तैयार किए गए और उन्हें चुनाव आयोग में जमा कराया गया।

उन्होंने इस कथित फर्जीवाड़े के पीछे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भूमिका होने का भी आरोप लगाया। हालांकि, इसके करीब एक घंटे बाद ही कालना पुलिस ने अभिषेक के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस का दावा है कि उन्होंने एआइ से तैयार फर्जी वीडियो दिखाकर पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की है।

अभिषेक ने क्या दावा किया था? अभिषेक ने प्रेसवार्ता में एक वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि 16 अक्टूबर को कालना थाने में पुलिसकर्मियों ने ऋतब्रत गुट के समर्थन में हलफनामों पर कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर किए थे। इन दस्तावेजों में गुट के नेता अरूप राय का नाम भी शामिल होने की बात कही।

उन्होंने कालना थाने के प्रभारी से लेकर पुलिस महानिदेशक तक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है।