राज्य ब्यूरो, कोलकाता। संसद के विशेष सत्र से पहले बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को अचानक दिल्ली जाने की घोषणा की।



ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के सांसदों को डराया जा रहा है। ममता ने कहा कि वरिष्ठ नेता लगातार उन्हें फोन कर रहे हैं। वह खुद दिल्ली जाकर पूरे मामले की पड़ताल करेंगी।

वरिष्ठ नेता बार-बार कर रहे फोन

कालीघाट स्थित आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत में ममता ने कहा, ''मैं दिल्ली जा रही हूं। वरिष्ठ नेता बार-बार फोन कर रहे हैं। उन्होंने चार्टर्ड विमान की व्यवस्था भी की थी, लेकिन मैंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर देखूंगी कि क्या हुआ है। इसके बाद जो जरूरी होगा, वह करूंगी।'' हालांकि, उन्होंने फोन करने वाले नेताओं के नाम नहीं बताए।

संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक होंगे पेश ममता का दिल्ली दौरा 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस सत्र में केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। दूसरी ओर, तृणमूल के 28 लोकसभा सांसदों में 20 के अलग होकर एनसीपीआई के साथ जाने के बाद संसदीय अधिकार को लेकर विवाद जारी है।