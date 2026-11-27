जागरण संवाददाता, कोलकाता। दीक्षा समारोह से ब्रिटिश कालीन 'रोब' (गाउन) हटाकर भारतीय कपड़े लागू करने के सरकारी सुझाव पर विवाद छिड़ गया है। उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद, 23 नवंबर को उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी के नियमों का हवाला देते हुए सभी कुलपतियों को पत्र भेजा था।

इसका मकसद भारतीय हथकरघा और 'उत्तरीय' (अंगवस्त्र) को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बुधवार को छात्रों के लिए सफेद धोती-कुर्ता या पायजामा और छात्राओं के लिए लाल पाड़ की सफेद साड़ी तय कर दी है। कपड़ों से देशभक्ति तय नहीं होती: छात्र जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस बदलाव का कड़ा विरोध किया है। छात्रा उदिता बेदज्ञ ने कहा कि रोब हमारी परंपरा से जुड़ा है और इसमें सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं, छात्र अनुभव गुप्ता ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों वाले इस कैंपस में पहनावे से राष्ट्रवाद तय नहीं हो सकता। छात्रों की मांग है कि उनसे बात किए बिना कोई फैसला न हो और सरकार छात्र संघ चुनाव जैसे जरूरी मुद्दों पर ध्यान दे।

नियमों का पेंच और शिक्षकों की राय प्रोफेसर पार्थप्रतिम राय ने स्पष्ट किया कि जादवपुर की स्थापना अंग्रेजों के विरोध में हुई थी, इसलिए यहां का भगवा रोब गुलामी की निशानी नहीं है। विश्वविद्यालय के नियमों में भी इसका जिक्र है, जिसे बदलना मुश्किल है।