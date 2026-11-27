डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के हैदराबाद में हुए कार्यक्रम से जुड़ा वीडियो हटाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। इस वीडियो में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए इतावली नेता दिख रहे हैं।

कांग्रेस के हैदराबाद के कार्यक्रम से जुड़े वीडियो में इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक उस नारे को दोहरते हैं जिसे अक्सर कांग्रेसी नेता राहुला गांधी सरकार के खिलाफ लगाते हैं। विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन पिछले कुछ समय से बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है और सरकार पर ये आरोप लगा रहा है कि वो वोट की हेराफेरी कर सत्ता में बने रह रही है।

भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' (PES) के महासचिव ने सरकार की आलोचना करके और विपक्ष का समर्थन करके भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया है।

लोकतंत्र को खतरा बता कर मांगा अंतराष्ट्रीय समर्थन यह याचिका 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट 2026' में फिलिबेक द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद दायर की गई थी। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत में लोकतंत्र "खतरे में" है और इसकी रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की अपील की थी।

बीजेपी ने की आलोचना राहुल गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाए गए नारे का उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर भाजपा ने आलोचना की और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने की छूट दी है। फिलिबेक ने यह भी कहा कि PES, कांग्रेस और दुनिया भर के अन्य राजनीतिक आंदोलन एक ऐसे प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा हैं, जो सामाजिक न्याय, जलवायु न्याय, मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है।

क्या है पीईएस फिलिबेक ने कहा, "सच्चा लोकतंत्र। न कि भ्रष्ट, न ही धांधली वाला और न ही नकली लोकतंत्र।" बता दें कि 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' (PES) एक अंतरराष्ट्रीय यूरोपीय राजनीतिक दल है, जो पूरे यूरोप के समाजवादी, सामाजिक लोकतांत्रिक और लेबर दलों को एक साथ लाता है।