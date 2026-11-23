राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मालदा के मोथाबाड़ी कांड की जांच के सिलसिले में एनआइए ने सोमवार को राज्य की पूर्व मंत्री एवं सुजापुर की विधायक सबिना यास्मिन और उनके पति महबूब आलम से पूछताछ की। दोनों सोमवार सुबह करीब 11 बजे कोलकाता स्थित एनआइए के कार्यालय पहुंचे।

जांच एजेंसी ने दोनों को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच उपस्थित होने का समन जारी किया था। इस मामले में सबिना से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। वहीं, उनके पति भी अगस्त में एनआइए के सामने पेश हुए थे।

एनआइए कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सबिना यास्मिन ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि घटना के दिन वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। सबिना ने दावा किया कि वह एक चुनावी कार्यक्रम से लौट रही थीं। इसी दौरान रास्ते में अशांति देखकर उन्होंने भीड़ को हटाने और स्थिति को शांत करने की कोशिश की थी। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के समन के पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने का भी आरोप लगाया।