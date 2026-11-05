बंगाल: न्यूटाउन में नशे में धुत शिक्षकों ने हेलमेट से ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पीटा, तीनों गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता। न्यूटाउन में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में एक निजी स्कूल के तीन शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। घटना बुधवार रात नौपाड़ा सिग्नल की है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मनमोहन बेहेरा, नितीश कुमार साहू और शुभजीत चक्रवर्ती के रूप में हुई है। तीनों न्यूटाउन में रहकर एक निजी स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं।

न्यूटाउन में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बेरहमी से पीटा

प्रारंभिक जांच के अनुसार, बुधवार रात तीनों युवक कथित तौर पर नशे की हालत में गलत दिशा से बाइक चला रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक एक एप कैब से टकरा गई।