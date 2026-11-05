बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई, दुर्गापुर और बीरभूम में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अवैध हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग अभियानों में भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

एक ओर जामुड़िया और पांडवेश्वर में कार्रवाई के दौरान कुल 38 अवैध आग्नेयास्त्र और 122 कारतूस जब्त किए गए, वहीं बीरभूम के मुरारई थाना क्षेत्र में 1150 जिलेटिन की छड़ें और 1064 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी एसटीएफ के एसपी सिद्धार्थ दापोला ने दुर्गापुर में पत्रकार सम्मेलन में दी।

पांडवेश्वर में खेतों में छिपाकर रखे गए थे हथियार एसटीएफ के अनुसार, अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में जामुड़िया थाना में 31 जुलाई 2026 को मामला संख्या 310/26 दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि 30 जुलाई को बेलबेद मोड़ से गिरफ्तार खैरुल आलम चौधरी उर्फ गदाई का कथित संबंध अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह से था। इस गिरोह पर बिहार के मुंगेर से अवैध हथियार लाकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में आपूर्ति करने का संदेह है।

इस मामले में 4 अगस्त को झारखंड के रांची से पांडवेश्वर के बहुला निवासी मोहम्मद समशेर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर 9 अगस्त को अंडाल थाना क्षेत्र के ईसीएल के एक परित्यक्त आवास से 15 आग्नेयास्त्र, 57 कारतूस और दो खाली मैगजीन बरामद की गई थीं।

इसके बाद 26 अक्टूबर को पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के डालुरबाद से शेख शाहजहां उर्फ सजाहान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने 3 और 5 नवंबर को पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के दानयो गांव में लगातार तलाशी अभियान चलाया।

इस दौरान दक्षिण सामला कोलियरी के निकट कृषि भूमि में छिपाकर रखे गए छह देशी लंबी बंदूकें, चार देशी पिस्तौल और 11 देशी एकनली पाइपगन बरामद की गईं। इसके अलावा 8 एमएम के 47 और 7.65 एमएम के 18 कारतूस भी जब्त किए गए। अब तक इस पूरे मामले में कुल 38 अवैध आग्नेयास्त्र, 122 कारतूस और दो खाली मैगजीन बरामद की जा चुकी हैं।