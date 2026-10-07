राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का बड़ा एक्शन, TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR की सिफारिश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने ममता तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि महुआ ने तीन मुस्लिम अधिकारियों को लेकर उसके सामने गलत तथ्य रखे। महुआ ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरों के दौरान तीन मुस्लिम अधिकारियों को उनके धर्म के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों से दूर रखा गया था।

आयोग के अनुसार उसकी जांच में तीनों अधिकारियों ने धार्मिक भेदभाव के आरोप से इन्कार किया है। आयोग ने बंगाल के पुलिस महानिदेशक से शिकायत के स्रोत और आरोपों के उद्देश्य की स्वतंत्र जांच करने की सिफारिश की है। महुआ ने गत एक सितंबर को आरोप लगाया था कि जुलाई व अगस्त में शाह के बंगाल दौरों के दौरान सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त सैयद वकार रजा, विशेष कार्य बल के प्रमुख जावेद शमीम और वरिष्ठ आइएएस अधिकारी खलील अहमद को उनकी धार्मिक पहचान के कारण अलग रखा गया।

वकार रजा को उच्चाधिकारियों की अगवानी करने वालों की सूची से बाहर रखा गया, जावेद शमीम को शाह के कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया और खलील अहमद को उच्च स्तरीय सरकारी बैठक से बाहर जाने को कहा गया। शिकायत मिलने के बाद आयोग ने मामले की जांच की।