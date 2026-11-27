जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ष 2027 के तीसरे सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया। इस वर्ष कुल 92.62 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में शामिल कुल 7,02,997 परीक्षार्थियों में से 6,51,129 पास घोषित किए गए, जबकि कुल 7,18,578 परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था।

नदिया शिर्ष पर कक्षा 12वीं की परीक्षा में छात्राओं का पास प्रतिशत 92.68 और छात्रों का 92.58 रहा। जिलावार नतीजों में 95.58 प्रतिशत के साथ नदिया पहले, पूर्व मिदनापुर (95.09%) दूसरे और हावड़ा (95.08%) तीसरे स्थान पर रहा, जबकि कोलकाता 93.45 प्रतिशत के साथ आठवें स्थान पर रहा।

स्ट्रीम वाइज यहां देखें पास प्रतिशत संकायवार परिणामों में साइंस में 98%, कॉमर्स में 98.11% और आर्ट्स में 91% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। कुल 71 विषयों की परीक्षा एमएसक्यू पद्धति से 15 भाषाओं में ली गई थी। सुरक्षा जांच के दौरान 19 मोबाइल फोन जब्त कर संबंधित परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द कर दी गई। संसद ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मेधा सूची और मूल मार्कशीट जारी नहीं की गई है; अंतिम सेमेस्टर के परिणाम के साथ ही मूल मार्कशीट दी जाएगी।