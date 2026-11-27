एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एवं छात्राओं का इंतजार अब खत्म हुआ। दरअसल वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन WBCHSE की ओर से कक्षा 12वीं तीसरे सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया गया है। छात्र एवं अभिभाव आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन दर्ज करना होगा।

मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं नतीजे कक्षा बारहवीं तीसरे सेमेस्टर का परिणाम छात्र एवं अभिभावक मोबाइल ऐप 'डब्ल्यूबीसीएचएसई रिजल्ट्स' पर भी देख सकेंगे। इन स्टेप्स से चेक करें नतीजे पश्चिम बंगाल कक्षा 12वीं तीसरे सेमेस्टर का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए यहां निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। इन स्टेप्स की मदद से छात्र एवं अभिभावक रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं।