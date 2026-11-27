एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ऑफिशियल डेटशीट का एलान कर दिया गया है। जो छात्र एवं छात्राएं कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर HBSE Exam Date 2027 डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, कक्षा दसवीं की परीक्षा 04 मार्च और कक्षा 12वीं की परीक्षा 03 मार्च, 2027 से शुरू होने जा रही है।

इस डेट तक आयोजित होंगी परीक्षाएं हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 03 मार्च से लेकर 08 अप्रैल, 2027 तक और कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा 04 मार्च से लेकर 26 मार्च, 2027 तक आयोजित कराई जाएगी।

डिटेल शेड्यूल कब होगा जारी हरियाणा बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए फिलहाल डिटेल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ऐसे में छात्रों एवं अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे डिटेल डेटशीट डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।

कहां से डाउनलोड करें एग्जाम शेड्यूल नोटिस कक्षा दसवीं-बारहवीं एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले BSEH की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर विजिट करें। इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर डेटशीट लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद डेटशीट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।