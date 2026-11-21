करियर डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए उम्र कभी भी आपकी बाधा नहीं बनती है। बशर्तें आपके अंदर सीखने की ललक और चुनौतियों का सामना करने का साहस होना चाहिए। सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी (OSM) पर सवाल उठाने वाले सार्थक सिद्धांत इसी का जीता जागता उदाहरण है।

जिस ओएसएम प्रणाली को लेकर सिद्धांत ने सुर्खियों बटौरी थी। आज फिर से एक बार देश में उनके नाम की चर्चा में हो रही है। दरअसल सार्थक सिद्धांत का नाम TIME100 Next India की लिस्ट में शामिल किया गया है। ऐसे में आईये जानते हैं आखिर कौन हैं सार्थक सिद्धांत।

कौन हैं सार्थक सिद्धांत झारखंड के रहने वाले सार्थक सिद्धांत का बचपन बोकारो में ही बीता है। सार्थक की उम्र 18 साल बताई जाती है। सार्थक एक ऐसे परिवार से आते हैं, जहां उन्हें बचपन से ही घर टेक्नोलॉजी का माहौल मिला है। सार्थक को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी रही है। कंप्यूटर में रुचि होने के कारण उन्होंने क्लास 6-7 से ही इंटरनेट की मदद से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था। बता दें, सार्थक ने इसी साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, कंप्यूटर साइंस और अंग्रेजी विषय से कक्षा 12वीं परीक्षा पास की है।

OSM प्रणाली पर उठाए सवाल सार्थक का नाम उस समय सुर्खियों में आया, जब सीबीएसई ने कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियां का मूल्यांकन करने के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को शुरू किया। सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उन्होंने अपने नंबरों पर आपत्ति जताई और री-इवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए शीट मांगी। जब उन्हें अपनी कॉपी मिली तो उन्होंने पाया कि परीक्षा में अंक उनके अनुसार नहीं थे। इसके बाद सार्थक ने इसकी जांच शुरू की और ओएसएम प्रणाली की खामियों को सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करना शुरू किया। सार्थक यही नहीं रुके उन्होंने सीबीएसई के टेंडर से जुड़े 500 से ज्यादा दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच शुरू की और इसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करना शुरू किया।