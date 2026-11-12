टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट आवास के बाहर चला बुलडोजर, नगर निगम ने हटाया अस्थायी ढांचा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर गुरुवार सुबह नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सांसद के घर के सामने फुटपाथ पर बांस से बने एक अस्थायी ढांचे को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया।

अस्थायी शेड को ध्वस्त करने के तुरंत बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने मौके से बांस और अन्य मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया, ताकि फुटपाथ को पूरी तरह से साफ और आवाजाही के लिए सुगम बनाया जा सके।