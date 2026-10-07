बंगाल सरकार में मिथुन चक्रवर्ती को मिली अहम जिम्मेदारी, CM शुभेंदु के बने सलाहकार

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की बड़ी जिम्मेदारी दी है। चक्रवर्ती को सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह पद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाता है। इस पद के साथ राज्य प्रशासन के सांस्कृतिक मामलों में इस चक्रवर्ती की अहम भूमिका तय हो गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, चक्रवर्ती को सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, जो मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अधीन है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी सरकार बंगाल के सांस्कृतिक और फिल्म क्षेत्रों पर ध्यान दे रहो है।