बंगाल में मदरसा सर्विस कमीशन खत्म, अब SSC से होगी शिक्षकों की नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति की अलग व्यवस्था खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मदरसा सर्विस कमीशन का स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) में विलय कर दिया गया है।

एक नियुक्ति व्यवस्था लागू होने पर मदरसों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आसान व त्वरित होगी। सरकारी धन की बचत होगी और मदरसा शिक्षा व्यवस्था को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। मालूम हो कि बंगाल में पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं। भाजपा के राज्य की सत्ता में आने के बाद शिक्षा क्षेत्र में कई बदलाव हो रहे हैं। बंगाल सरकार ने खत्म किया मदरसा सर्विस कमीशन इससे पहले भाजपा सरकार ने 252 अवैध मदरसों को बंद करने का निर्देश दिया था, जबकि करीब 100 मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब मदरसा सर्विस कमीशन को खत्म करने की घोषणा की गई है।