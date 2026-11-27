डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई स्वपन बनर्जी ने गुरुवार को पुलिस से संपर्क कर अपने भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने अभिषेक पर डराने-धमकाने और रक्तदान शिविर के आयोजन में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कालीघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बाबुन बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी के 15 साल के शासन के दौरान धमकी और डराने-धमकाने की जो संस्कृति पनपी थी, वह इस साल मई में भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी जारी है।

उन्होंने दावा किया कि वह 2024 से ही ऐसी घटनाओं के गवाह रहे हैं। बाबुन ने कहा कि टीएमसी शासन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने, क्लबों पर जबरन कब्जा करने और डराने-धमकाने की कई घटनाएं हुईं, जो आज भी चल रही हैं और उन्होंने बहुत कुछ सहा है।

रक्तदान शिविर रोकने को लेकर बढ़ा विवाद पुलिस शिकायत का तात्कालिक कारण कथित तौर पर एक रक्तदान शिविर के आयोजन में बाधा डालना बताया जा रहा है, हालांकि इस घटना का पूरा ब्यौरा और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों की विस्तृत जानकारी तुरंत सामने नहीं आ सकी है। इन आरोपों पर अभिषेक बनर्जी की ओर से भी कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है।

यह ताजा घटनाक्रम बाबुन और ममता बनर्जी के बीच लंबे समय से चले आ रहे मनमुटाव में एक नया मोड़ है। गौरतलब है कि एक समय ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से अपने छोटे भाई से दूरी बना ली थी और यहां तक घोषणा कर दी थी कि उन्होंने उनसे अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं।