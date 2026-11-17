नौकरानी के घर में दो नौकरानियां... शाही ठाठ ने कोलकाता में खोला 50 लाख रुपये के गहनों की चोरी का राज
दक्षिण कोलकाता में एक बैंक मैनेजर के घर से 50 लाख रुपये के सोने के गहनों की चोरी का खुलासा नौकरानी रूपा सांत्रा की आलीशान जीवनशैली से हुआ।
HighLights
नौकरानी की आलीशान जीवनशैली ने 50 लाख की चोरी का राज खोला।
बैंक मैनेजर के घर से सोने के गहनों की चोरी हुई।
नौकरानी रूपा और लिव-इन पार्टनर उत्तम मंडल गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके में एक बैंक मैनेजर के घर से करीब 50 लाख रुपये के सोने के गहनों की चोरी का रहस्य नौकरानी की आलीशान जीवनशैली ने खोल दिया। करीब डेढ़ महीने की जांच के बाद हरिदेवपुर थाने की पुलिस ने नौकरानी रूपा सांत्रा और उसके लिव-इन पार्टनर उत्तम मंडल को गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि रूपा घर से धीरे-धीरे गहने चुराकर उत्तम को सौंपती थी। उत्तम कुछ गहने बेच देता था, जबकि बाकी गहनों को गलवाकर नए आभूषण बनवाए जाते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बेहला के शाखेर बाजार के पास रहने वाले एक बैंक मैनेजर के घर में दो नौकरानियां काम करती थीं। इनमें रूपा पिछले पांच वर्षों से काम कर रही थी। अक्टूबर की शुरुआत में परिवार ने अलमारी खोली तो लाकर से सोने के सभी गहने गायब मिले।
नौकरानी की गतिविधियों पर रखी गई नजर
शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों नौकरानियों से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने चोरी से इन्कार कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों की गतिविधियों पर निगरानी शुरू की। दूसरी नौकरानी बस से घर लौटती थी, जबकि रूपा रोजाना कैब से आती-जाती थी। छानबीन में पता चला कि रूपा अपने पति और बच्चों को छोड़कर उत्तम के साथ किराये के फ्लैट में रहती थी। उत्तम भी पत्नी और बच्चों से अलग रह रहा था।
नौकरानी ने घर में रखी हुई थीं दो नौकरानियां
पुलिस को पता चला कि रूपा और उत्तम पिछले कुछ महीनों में किराये की कार से कई बार मंदारमणि घूमने गए थे। दोनों तारापीठ और पुरी भी गए थे। हैरानी की बात यह थी कि रूपा ने अपने घर में भी दो नौकरानियां रखी थीं, जिन्हें वह मोटा वेतन देती थी। वहीं, उत्तम कोई नियमित काम नहीं करता था।
इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि उत्तम ने हाल में एक दुकान पर पुराने सोने के गहने गलवाकर नए आभूषण बनवाए थे। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने दोनों के घर की तलाशी ली, जहां से बड़ी मात्रा में सोने के गहने और नकदी बरामद हुई।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने चोरी की बात स्वीकार की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर चोरी के गहनों और उनसे प्राप्त रकम का पूरा हिसाब जुटाने में लगी है।
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