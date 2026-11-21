राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चक्रवात ‘अकवान’ कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल चुका है, हालांकि इसका असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में सोमवार तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है लेकिन उसके बाद जैसे ही आसमान साफ होकर धूप निकलनी शुरू होगी, उत्तर-पश्चिम से ठंडी हवाएं बंगाल में प्रवेश करने लगेंगी।

बंगाल के चक्रवातों के बाद अब बदलेगा मौसम

अलीपुर मौसम कार्यालय के अधिकारी एचआर बिश्वास ने दैनिक जागरण को बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक उत्पन्न तीन चक्रवातों अर्णब, मुरासु व अकवान के कारण बनीं मौसमी परिस्थितियां बंगाल में ठंड की राह में रोड़ा बनी थीं।