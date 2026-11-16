बंगाल: लोहे के सामान की चोरी करते पकड़ा गया आरोपी, लोगों ने खंभे से बांधकर पुलिस के हवाले किया

जागरण संवाददाता, कोलकाता। न्यूटाउन मेला मैदान से लोहे के यंत्रों और अन्य सामान की चोरी कर ले जा रहे एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसे एक लैंपपोस्ट से बांध दिया। घटना को लेकर इलाके में कुछ देर तक तनाव का माहौल रहा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेला मैदान में मेला लगा हुआ था। इसी दौरान आरोपी वहां से लोहे के यंत्रों के हिस्से चोरी कर टोटो में लादकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। टोटो में सामान लादते समय उसकी गतिविधियों पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ।