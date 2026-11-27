जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद (डब्ल्यूबीसीएचएसइ) द्वारा घोषित वर्ष 2027 के तीसरे सेमेस्टर के परिणामों में कोलकाता के छात्रों को मायूसी हाथ लगी है। एक समय था जब बोर्ड परीक्षाओं में ग्रामीण जिलों के छात्र पिछड़ जाते थे और कोलकाता का दबदबा रहता था, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई है।

जिलावार रैंकिंग में 93.45% पास प्रतिशत के साथ कोलकाता खिसक कर आठवें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, नदिया 95.58% के साथ पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा। निजी स्कूलों तक सिमटा शहर का प्रदर्शन कोलकाता के इस निराशाजनक प्रदर्शन पर संसद ने स्पष्ट किया कि शहर के लगभग 100 स्कूलों में से केवल 30 स्कूल ही 'ए-ग्रेड' और 20 स्कूल 'बी-ग्रेड' के हैं। शेष स्कूलों का प्रदर्शन जिलों के स्कूलों की तुलना में काफी कमजोर रहा, जिससे शहर का औसत गिर गया।