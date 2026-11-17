जागरण संवाददाता, कोलकाता। महानगर के कॉलेज स्ट्रीट इलाके में मंगलवार को कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने पुस्तक स्टॉल लगाने को लेकर वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और पुलिस के बीच टकराव हो गया।

स्टॉल लगाने से रोके जाने के विरोध में संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए रास्ता जाम कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई एसएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

संगठन ने पुलिस पर जबरन उठाने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, एसएफआई की कोलकाता विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय के सामने मंगलवार सुबह 10 बजे से पुस्तक बिक्री कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की थी। संगठन का दावा है कि पिछले चार वर्षों से नवंबर में इसी स्थान पर पुस्तक स्टाल लगाया जाता रहा है। सोमवार शाम जब कार्यकर्ता स्टॉल लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय की ओर से आशंका जताई गई कि उक्त स्थान पर स्टाल लगने से यातायात प्रभावित हो सकता है।

इसके विरोध में मंगलवार सुबह से ही एसएफआई कार्यकर्ता कॉलेज स्ट्रीट में जुटने लगे। संगठन के प्रदेश सचिव देवांजन दे ने कहा कि पुस्तक स्टॉल से यातायात में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि यदि स्टॉल लगाने नहीं दिया गया तो छात्र सड़क पर बैठकर ही पुस्तकें बेचेंगे।