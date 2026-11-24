डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा धंस गया। सुबह-सुबह आई इस घटना ने रेल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई को जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि हादसे में रेलवे लाइन के साथ-साथ उसके नीचे मौजूद पानी की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है।

हालांकि राहत की बात यह है कि जिस हिस्से में धंसाव हुआ है, वह लूप लाइन है। ऐसे में शुरुआती जानकारी के मुताबिक, फिलहाल यात्री ट्रेनों के परिचालन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है।

पानी की पाइपलाइन भी हुई क्षतिग्रस्त

इस घटना में केवल रेलवे ट्रैक ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि नाले के नीचे से गुजरने वाली पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुराने नाले के ढहने से आसपास की भूमिगत संरचना को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।