जागरण संवाददाता, कोलकाता। महानगर के धर्मतल्ला इलाके में स्थित पांच सितारा पीयरलेस होटल के कमरे से सोमवार सुबह एक जर्मन पर्यटक का सड़ा-गला शव बरामद होने से सनसनी फैल गई।

कमरे से मिला सड़ा गला शव

मृतक की पहचान जर्मनी के नागरिक थामस मिंटेन (67) के रूप में हुई है। वह पर्यटक वीजा पर कोलकाता आए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार सुबह करीब 9.41 बजे न्यू मार्केट थाना क्षेत्र स्थित होटल के कमरा नंबर 1602 में उन्हें अचेत अवस्था में पाया गया।

सूचना मिलते ही न्यू मार्केट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे में पर्यटक का शव सड़ने की अवस्था में मिलने के कारण मौत के समय और परिस्थितियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। घूमने के दौरान खराब हुई थी तबियत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता मेडिकल कालेज भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थामस 21 नवंबर को कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने पीयरलेस होटल में कमरा लिया था और 25 नवंबर को उनकी बर्लिन लौटने की योजना थी।