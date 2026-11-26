जागरण संवाददाता, कोलकाता। प्रेसीडेंसी सुधार गृह में गुरुवार को एक विचाराधीन बंदी का शव रक्तरंजित अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मोहम्मद अली (44) के रूप में हुई है। घटना की जांच हेस्टिंग्स थाने की पुलिस कर रही है। हत्या जांच शाखा के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम थाना क्षेत्र के बांकड़ा-बांसतला का निवासी था। उसके पिता का नाम मोहम्मद जलाल है। वह लंबे समय से प्रेसीडेंसी सुधार गृह में विचाराधीन बंदी के रूप में था। गुरुवार को नियमित गणना के दौरान वह अनुपस्थित पाया गया।