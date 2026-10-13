बंगाल: कोलकाता में अनुमति नहीं मिलने पर भी ममता तृणमूल का जुलूस, पुलिस ने रोका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता में मंगलवार को ममता तृणमूल की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ निकाले गए जुलूस को पुलिस ने कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद रोक दिया। पुलिस के अनुसार, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं ली गई थी।

इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार रात चेतावनी दी थी कि दुर्गापूजा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की जाएगी। ममता तृणमूल की ओर से मंगलवार को राजाबाजार से पार्क सर्कस तक जुलूस निकालने की घोषणा की गई थी। कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंदा ने कहा कि जुलूस के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। केवल इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कानून के अनुसार कार्रवाई की बात कही।

जुलूस का नेतृत्व कर रहे ममता तृणमूल के विधायक कुणाल घोष ने कहा कि बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों और पुलिस की तैनाती की गई थी और जुलूस को रोक दिया गया। हालांकि, उन्होंने आंदोलन को सफल बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी जुलूस में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक वह वहां नहीं पहुंची थीं।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर ममता तृणमूल ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए जुलूस निकाला।