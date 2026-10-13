कोलकाता: पार्क स्ट्रीट में पहली बार दुर्गापूजा, सीएम शुभेंदु बोले- मां दुर्गा के आगमन से पवित्र हुआ इलाका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित अलेन पार्क में पहली बार दुर्गापूजा का आयोजन किया गया है। भाजपा के युवा नेता शंकुदेव पांडा की पहल पर आयोजित इस पूजा का उद्घाटन सोमवार रात करीब 11 बजे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया। इस मौके पर भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी मौजूद थे।

पूजा का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मां दुर्गा के आगमन से पार्क स्ट्रीट पवित्र हुआ है। उन्होंने कहा, 'इतने वर्षों में यहां कोई पूजा नहीं हुई। पूजा करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता था।'