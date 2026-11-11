कोलकाता: युवती के साथ छेड़छाड़ से गुस्साई भीड़ का थाने पर हमला, आरोपी को सौंपने की मांग पर किया बवाल

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। मंगलवार तड़के करीब 2 बजे लगभग 50 लोगों की भीड़ ने शहर के एक पुलिस स्टेशन परिसर में धावा बोल दिया।

उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और परिसर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। उनकी मांग थी कि 24 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उन्हें सौंप दिया जाए।

पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया और हमलावरों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। उपद्रव करने वाले चार लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

क्या है पूरा मामला?

महिला रात करीब 12:15 बजे घर लौट रही थी, तभी न्यू अलीपुर में तीन लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका भाई मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों को सतर्क कर दिया।