जागरण संवाददाता कोलकाता। कोलकाता के सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील (पीएम पोषण योजना) में एक खास बदलाव देखने को मिला। स्कूल शिक्षा विभाग की 'तिथि भोजन' पहल के तहत शहर के स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 6,000 छात्र-छात्राओं के लिए विशेष दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया।

रोजाना मिलने वाले साधारण खाने के बजाय बच्चों की थाली में इस बार उनके पसंदीदा पकवान परोसे गए। विशेष मेन्यू में दाल-चावल के साथ चिकन (मुर्गा), आलू भाजा, चटनी, पापड़, रसगुल्ला और आइसक्रीम शामिल थे। सीएसआर पहल से 30 स्कूलों को मिला लाभ एक निजी बैंक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कार्यक्रम के सहयोग से इस भव्य भोज का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस अभियान में बेलतला गर्ल्स हाई स्कूल, बेहाला गर्ल्स हाई स्कूल, बेहाला ब्लाइंड हाई स्कूल, अरविंद बसु नगर विद्यापीठ और बीटी रोड हाई स्कूल सहित कुल 30 स्कूलों के लगभग छह हजार बच्चों को यह विशेष भोजन खिलाया गया।