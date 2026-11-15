कोलकाता: ब्रेकअप का बदला लेने के लिए कुत्तों की हत्या, युवक ने वीडियो कॉल पर एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाए 'सबूत'

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता के बिक्रमगढ़ इलाके में जानवरों के प्रति क्रूरता का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पालतू कुत्तों को मार डाला।

युवक ने लड़की को वीडियो कॉल किया और दिखाया कि कैसे उसने दोनों कुत्तों में से एक को फंदे से लटका दिया है। बताया जा रहा है कि उसने ब्रेकअप का बदला लेने के लिए ऐसा किया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी संजीव भट्टाचार्य बिक्रमगढ़ में एक किराए के फ्लैट में अपनी पार्टनर के साथ रहता था। युवक की गर्लफ्रेंड एक DJ है। हाल ही में उनके रिश्ते में खटास आ गई, जिसके बाद युवक की गर्लफ्रेंड अपार्टमेंट छोड़कर चली गई।

एक पड़ोसी ने बताया कि लड़की अपने दो पालतू कुत्तों को संजीव भट्टाचार्य के पास ही छोड़ गई थी। गर्लफ्रेंड के छोड़कर जाने के फैसले से नाराज भट्टाचार्य ने शनिवार को अपना गुस्सा बेजुबान जानवरों पर निकाला।

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि उसने गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और उसे दिखाया कि कैसे उसने उसके एक पालतू कुत्ते को गले में फंदा डालकर लटका दिया है।

वीडियो कॉल पर यह खौफनाक मंजर देखकर DJ घबरा गई। उसने तुरंत वह फुटेज आगे भेजा और बिक्रमगढ़ इलाके के एक युवक को फोन करके विनती की कि वह तुरंत फ्लैट पर जाकर कुत्तों को देखे।

दोनों कुत्तों को मार डाला

जब वह युवक और इलाके के कुछ अन्य लोग अपार्टमेंट में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि महिला के दोनों पालतू कुत्तों को मार दिया गया था।

एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने बताया कि एक कुत्ते को फंदे से लटकाया गया था, जबकि दूसरे कुत्ते (एक पिल्ले) का सिर ईंट से कुचलकर उसे मार डाला गया था। अपार्टमेंट के फर्श पर खून बिखरा हुआ था।

हिरासत में लिया गया आरोपी

इलाके में जैसे ही यह भयानक खबर फैली, अभिनेत्री और पशु प्रेमी देबलीना दत्त, पशु कल्याण संगठनों के सदस्यों के साथ, शाम को घटनास्थल पर पहुंचीं।

जादवपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी फ्लैट पर पहुंचे और भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इतनी क्रूर हरकत करने के बावजूद, भट्टाचार्य के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा।