राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। इस बार मल्लिकबाजार इलाके के एक कपड़े के गोदाम में आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फिलहाल दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। घनी आबादी वाला संकरा इलाका होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

जानकारी के मुताबिक, 35, एजेसी बोस रोड स्थित एक इमारत में यह गोदाम था। बुधवार दोपहर के समय वहां आग लग गई। गोदाम में भारी मात्रा में कपड़ा भरा होने के कारण आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों की नजर पड़ने पर सबसे पहले उन्होंने ही आग बुझाने की कोशिश की और दमकल विभाग को सूचना दी।

सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां एक के बाद एक घटनास्थल पर पहुंचने लगीं। आग की तीव्रता अधिक होने के कारण इस पर नियंत्रण पाने में दमकलकर्मियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इस खबर के लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था।