दुर्गापूजा के रंग में रंगा कोलकाता, कहीं 'वंदे मातरम्' की थीम तो कहीं 'राम मंदिर' की झलक

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। इस बार शारदीय नवरात्र पर कोलकाता शहर के दुर्गापूजा पंडाल आस्था, शिल्प और राष्ट्रभक्ति के अनूठे रंगों में सराबोर हैं।

संतोष मित्र स्क्वायर का 'वंदे मातरम्' थीम पंडाल भारत के नक्शे की आकृति में सजकर सजीव लाइट एंड साउंड शो से विभाजन का दर्द और स्वाधीनता संग्राम की गौरवगाथा सुना रहा है वहीं, राजडांगा और बोसपुकुर के पंडाल प्रकृति से खिलवाड़ रोकने और पर्यावरण संरक्षण की जोरदार चेतावनी दे रहे हैं।