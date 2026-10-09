TMC छोड़ भाजपा में शामिल हुईं कोयल मल्लिक फिर पहुंची राज्यसभा, निर्विरोध हुआ निर्वाचन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुईं बांग्ला फिल्म अभिनेत्री कोयल मल्लिक भाजपा के टिकट पर दोबारा राज्यसभा पहुंच गई हैं। वह शुक्रवार को राज्यसभा की रिक्त सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुईं।

यह सीट कोयल के इस्तीफे के कारण ही रिक्त हुई थी। इसी वर्ष अप्रैल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोयल तृणमूल के टिकट पर निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थीं।

विधानसभा चुनाव में तृणमूल की करारी हार के बाद जुलाई में कोयल ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अपने करीब तीन महीने के कार्यकाल में वह एक बार भी संसद में नजर नहीं आई थीं। इस्तीफा देने के बाद कोयल ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बंगाल प्रभारी सुनील बंसल से मुलाकात की थी।