राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मालदा जिले के चांचल स्थित सिद्धेश्वरी इंस्टीट्यूशन में मां सरस्वती की तस्वीर फाड़ने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

घटना पर शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देवी-देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दी सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में आरोप साबित होने पर शिक्षक की नौकरी चली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने घटना पर कहा कि मां सरस्वती सभी शिक्षण संस्थानों में विद्या की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। यदि कोई इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने या मां सरस्वती का अपमान करने का प्रयास करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह की घटना को वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रवार रात ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि देवी-देवताओं का अपमान करने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा।