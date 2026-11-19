जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल की खाड़ी में बने गंभीर चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर अब कोलकाता के मौसम पर साफ दिखने लगा है। गुरुवार सुबह से ही महानगर और आसपास के इलाकों में लगातार टिप-टिप बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है।

सुबह के समय शुरू हुई इस बेमौसम बरसात और आसमान में छाए घने बादलों के कारण दफ्तर और जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठंड की दस्तक, निकले जैकेट और कंबल लगातार हो रही बारिश और ठंडी हवाओं के चलते कोलकाता के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही लोगों को तेज सर्दी का एहसास होने लगा है। अचानक बदले इस मौसम के मिजाज को देखते हुए महानगरवासियों ने अपने गर्म कपड़े, जैकेट और कंबल निकालना शुरू कर दिए हैं। सड़कों पर सुबह से ही लोग रेनकोट और छतरियों के साथ-साथ स्वेटर व जैकेट पहने नजर आए।